الجزائر: استقالة عبد القادر بن صالح من رئاسة مجلس الأمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قدّم رئيس الجزائر المؤقت خلال المرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح اليوم السبت استقالته من رئاسة مجلس الأمة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقالت الرئاسة، في بيان صحافي اليوم إن "الرئيس عبد المجيد تبّون تلقى رسالة من صالح 78 عاماً يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة". وأعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه فِي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً، وفقاً للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسمياً الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة. وحسب الدستور الجزائري، يعود بن صالح لمنصبه كرئيس مجلس الأمة بعد انقضاء المرحلة الانتقالية التي قادها، والتي كان من المفروض ألا تزيد على 90 يوماً، في حين أن مدة قيادته للدّولة الجزائرية ناهزت 9 أشهر بسبب رفض حراك الشّارع ببلاده لاجراء انتخابات رئاسية "بوجوه نظام بوتفليقة". وفي سياق آخر، شرع الوزراء الجدد في حكومة عبد العزيز جراد، اليوم في استلام مهام مناصبهم رسمياً قبيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون غداً الأحد.

