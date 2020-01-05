أزمة أدوية وعلاجات في قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر طبية، أن صيدليات العاصمة القطرية الدوحة تعاني من نقص سبعة أنواع من الأدوية وليس لديهم بديل عنها .. مشيرة إلى أن إثنين من الأدوية مرتبطان بالأمراض القلبية .



ونقل موقع قطريليكس، عن مصادره أن وزارة الصحة تحاول التكتم على الأمر، وأبلغت الصيدليات بعدم الإبلاغ عن نقص الأدوية.

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أضافت المصادر "الوزارة طلبت من الصيادلة تمويه المواطنين والمماطلة معهم، بخصوص طلب الدواء، وأن يخبروهم أنه سيتم توفيره بعد أيام"، في حين أن الأدوية الناقصة غير متوفرة في السوق القطري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع دون تحرك من الحكومة.

وفي وقت سابق، كانت كشفت دراسة خارجة من وزارة الصحة القطرية، عن أن الإمارة تفتقر لعدد الصيدليات المناسب الكافي لتلبية احتياجات السكان في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، مؤكدة على وجود أزمة كبيرة في الوصول للأدوية بسبب قلة توفير الصيدليات في المناطق المختلفة.

وكشفت بيانات الدراسة بعنوان "الصيدليات في قطر - الحالة الحالية" أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، كالشمال، الشيحانية والظعاين، فيما بلغ عدد الصيدليات المناوبة في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة توجد صيدليتان مناوبتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان مناوبتان أيضا، أي أقل من 5% في الدولة بصورة عامة، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان.