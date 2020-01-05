إيران توجه تهديدات هي الأقوى للولايات المتحدة رداً على ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وجهت إيران تهديدات هي الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رداً على تهديدات مماثلة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا قد بدأت .. مشيراً في تغريدة بتويتر، إلى أن التهديد باستهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب، وقد بدأت نهاية الوجود الأمريكي الشرير في غرب آسيا .

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وأضاف "هدد دونالد ترامب، الذي ارتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي من خلال الاغتيالات الجبانة يوم الجمعة، مرة أخرى بارتكاب انتهاك جديد لـ(القاعدة الأساسية)" .

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده حددت 52 هدفا لضربها داخل إيران إذا تعرضت القوات أو المنشآت الأمريكية إلى أي هجوم.

وكتب ترامب على حسابه على ”تويتر“، مدافعا عن قرار اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، أن بعضا من الأهداف المحددة ”على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، وأن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.