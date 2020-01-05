تغريدة مثيرة جداً من خامنئي.. المرشد الإيراني يكتفي بـ «البسملة».. ومتابعوه: «عملية عسكرية كبيرة ضد أمريكا»

نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي على تويتر تغريدة جديدة، أثارت الكثير من التساؤلات بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي تغريدة خامنئي بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري لإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية استخجنت خلالها طائرة سيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

واكتفى خامنئي بكتابة "بسم الله الرحمن الرحيم" باللغة الإنجليزية، دون أن يرفقها بأي تعليق آخر، وهو ما دفع متابعيه للتساؤل حول فحوى التغريدة، خاصة وأنها تقرأ عند بداية قراءة سور القرآن الكريم.

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ورجح المتابعون أن تكون "البسملة" بداية عمل عسكري كبير تنفذه إيران ضد مصالح الولايات المتحدة، رداً على مقتل سليماني.

وقارن متابعو المرشد الإيراني تغريدة خامنئي وتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل سليماني، حيث اكتفى زعيم البيت الأبيض بنشر صورة العلم الأمريكي دون أن يرفقها بتعليقات.

جدير بالذكر أن أغلب زعماء العالم دعوا إلى عدم التصعيد والتزام الهدوء بعد حادث اغتيال قاسم سليماني.