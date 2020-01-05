النشرة: سرقة محطة للمحروقات ببلدة حوش سنيد مقابل الجامعة الاميركية في البقاع

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن "قيام مجهولين ليل امس على سرقة محطة للمحروقات عائدة للبناني (أ.ح.ج) في بلدة حوش سنيد مقابل ​الجامعة الاميركية​ بواسطة الكسر والخلع، حيث سرقت عدد من الاوراق الثبوتية بالاضافة الى مبلغ من ​المال​، ولم يدع أصحاب المحطة بفصلية طليا على احد، على أمل استعادة المستندات".

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