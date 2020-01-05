عصابة تقوم بتهريب الأشخاص واحتجازهم وابتزازهم في قبضة شعبة المعلومات

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لقضايا تهريب الأشخاص، توافرت معلومات عن وجود عصابة تقوم بتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا، وتعمل على احتجازهم وابتزاز ذويهم لقاء الاستحصال على مبالغ مالية.
واوضحت انه بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد العصابة المذكورة، وهم: خ. ج. (مواليد ۱۹۹۰، مكتوم القيد)، ج. ح. (مواليد 1984، لبناني)، م. م. (مواليد 1997، فلسطيني) كما تبين أنهم أقدموا بتاريخ 30/12/2019 على ادخال امرأة مع ولديها القاصرَين الى لبنان خلسة، وجرى احتجازهم في منزل أحد أفراد العصابة إلى أن دفع زوجها مبلغ /800،000/ ل.ل..
ولفتت الى انه بتاريخ 31/12/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهم في محلة تقاطع المرج -بر الياس على متن فان لون زيتي. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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