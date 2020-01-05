عصابة تقوم بتهريب الأشخاص واحتجازهم وابتزازهم في قبضة شعبة المعلومات

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لقضايا تهريب الأشخاص، توافرت معلومات عن وجود عصابة تقوم بتهريب الأشخاص بين ​لبنان​ وسوريا، وتعمل على احتجازهم وابتزاز ذويهم لقاء الاستحصال على مبالغ مالية.

واوضحت انه بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد العصابة المذكورة، وهم: خ. ج. (مواليد ۱۹۹۰، مكتوم القيد)، ج. ح. (مواليد 1984، لبناني)، م. م. (مواليد 1997، فلسطيني) كما تبين أنهم أقدموا بتاريخ 30/12/2019 على ادخال امرأة مع ولديها القاصرَين الى لبنان خلسة، وجرى احتجازهم في منزل أحد أفراد العصابة إلى أن دفع زوجها مبلغ /800،000/ ل.ل..

ولفتت الى انه بتاريخ 31/12/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهم في محلة تقاطع ​المرج​ -بر الياس على متن فان لون زيتي. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​.