النشرة: سقوط جريح باشكال فردي وقع في منطقه الفيلات بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "سقوط جريح ب​اشكال فردي​ وقع بين مجموعة من الشبان في "ساحة النداف" في منطقة الفيلات بصيدا، حيث تعرض (ح. ه) الى طعن بالسكين وحضرت ​القوى الامنية​ للتحقيق في الحادث".

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