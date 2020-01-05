إسماعيل هنية يعزّي ظريف بمقتل سليماني

اشارت حركة "حماس" الى إن رئيس مكتبها السياسي ​إسماعيل هنية​ هاتف وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ معزيا إياه بمقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​.

وأضافت الحركة في بيان أن "هنية أشاد بدور القائد سليماني في دعم ​المقاومة​ والوقوف إلى جانب حقوق ​الشعب الفلسطيني​ في مختلف المحطات".

وبحسب البيان، شكر وزير الخارجية الإيراني ​اتصال​ رئيس الحركة، مؤكدا "استمرار دعم ​الجمهورية​ الإيرانية لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

وقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "​الحشد الشعبي​" في ​العراق​ ​أبو مهدي المهندس​، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أميركي استهدف سيارتين على طريق مطار ​بغداد​، فجر الجمعة.