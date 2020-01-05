النشرة: الجيش يعزز انتشاره بمحيط المصارف بهدف الحفاظ على أمنها ببلدة حاصبيا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "نشر ​الجيش اللبناني​ عدد اضافي من عناصره الى جانب عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ أمام وفي محيط ​المصارف​ في بلدة حاصبيا بهدف الحفاظ على أمن هذه المصارف وحسن سير عملها، ويأتي ذلك بعد أن عمد مجهولون إلى لصق لافتات على جدران هذه المصارف ليلا تحمل عبارة مش دافعين".

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