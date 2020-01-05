قطع طريق عام حلبا إحتجاجا على توقيف أحد المحتجين من الحراك الشعبي

قطع محتجون من ​الحراك الشعبي​ من خيمة ​إعتصام​ حلبا، منذ بعض الوقت طريق عام حلبا، إحتجاجا على توقيف أحد المحتجين من الحراك الشعبي من قبل ​القوى الأمنية​، مؤكدين أنهم سيصعدون في تحركاتهم في حال لم يتم إطلاق سراحه.



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