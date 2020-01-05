قوى الامن: قتيل في الخيارة البقاعية بسبب خلافات نسائية وتوقف الجاني

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي - شعبة العلاقات العامة في باين، انه "نحو ​الساعة​ 14,30 من تاريخ 31/12/2019 وفي بلدة الخيارة-​البقاع الغربي​، اطلق المدعو ع. ع. (مواليد 1997، مكتوم القيد)، بسبب خلافات نسائية، النار من سلاح حربي نوع كلاشنكوف على المدعو (ح. ع.، مكتوم القيد)، الذي نقل إلى إحدى ​المستشفيات​ للمعالجة، وما لبث أن فارق ​الحياة​.

واوضحت انه على أثر ذلك، وفي خلال 4 ساعات، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن من توقيف القاتل في بلدة الراشيدية - البقاع الغربي، وتم ضبط ​السلاح​ المستخدم في الجريمة. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​.

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