نقولا نحاس: الخليلان وباسيل يؤلفون الحكومة والتسوية الرئاسية ماتت ودفنت

أشار النائب ​نقولا نحاس​ الى ان لا مؤشرات حتى الآن على تأثير مقتل ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ على تشكيل ​الحكومة​ في ​لبنان​، مضيفا: ننتظر خطاب امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ اليوم.

ولفت نحاس في حديث اذاعي، الى ان جزء كبير من اغتيال سليماني مرتبط بالتموضع الايراني في المنطقة، والغرب يريد منع استمرار التموضع الحالي. وقال: لا اعتقد اننا ذاهبون بعيدا في رد الفعل بسبب عدم التوازن في القدرات. وراى انه لا بد للبنان ان يتأثر بما يحصل.

وعن ​تشكيل الحكومة​، قال: "الخليلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ يؤلفون الحكومة، لا رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​". وأضاف: "فقدان التوازن يؤدي الى انعكاسات خطيرة". ولفت الى ان "تشكيل الحكومة يتم على طريقة توزيع الحصص". وشدد على ان "​التسوية الرئاسية​ ماتت ودفنت".

وأشار الى ان "حزب الله يطالب بتعديل ​اتفاق الطائف​، الا ان الوضع الاقليمي لا يسمح بتعديل الطائف". واشار الى ان لبنان قادر على الخروج من ​الأزمة​، ونحن نحتاج الى فترة تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات للخروج من الازمة.

وأشار نحاس الى ان قدرة ​مصرف لبنان​ على تمويل القطاعات غير متوافرة. واعتبر ان الدعم الخارجي ضروري. واعتبر ان أموال سيدر هي عبارة عن دين ولا تنقذ الوضع.