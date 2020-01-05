نقولا نحاس: الخليلان وباسيل يؤلفون الحكومة والتسوية الرئاسية ماتت ودفنت

أشار النائب نقولا نحاس الى ان لا مؤشرات حتى الآن على تأثير مقتل اللواء قاسم سليماني على تشكيل الحكومة في لبنان، مضيفا: ننتظر خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله اليوم.
ولفت نحاس في حديث اذاعي، الى ان جزء كبير من اغتيال سليماني مرتبط بالتموضع الايراني في المنطقة، والغرب يريد منع استمرار التموضع الحالي. وقال: لا اعتقد اننا ذاهبون بعيدا في رد الفعل بسبب عدم التوازن في القدرات. وراى انه لا بد للبنان ان يتأثر بما يحصل.
وعن تشكيل الحكومة، قال: "الخليلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يؤلفون الحكومة، لا رئيس الحكومة المكلف حسان دياب". وأضاف: "فقدان التوازن يؤدي الى انعكاسات خطيرة". ولفت الى ان "تشكيل الحكومة يتم على طريقة توزيع الحصص". وشدد على ان "التسوية الرئاسية ماتت ودفنت".
وأشار الى ان "حزب الله يطالب بتعديل اتفاق الطائف، الا ان الوضع الاقليمي لا يسمح بتعديل الطائف". واشار الى ان لبنان قادر على الخروج من الأزمة، ونحن نحتاج الى فترة تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات للخروج من الازمة.
وأشار نحاس الى ان قدرة مصرف لبنان على تمويل القطاعات غير متوافرة. واعتبر ان الدعم الخارجي ضروري. واعتبر ان أموال سيدر هي عبارة عن دين ولا تنقذ الوضع.
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