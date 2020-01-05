مسؤول سعودي: واشنطن لم تبلغنا بالضربة الاميركية الاخيرة بالعراق

أعلن مسؤول سعودي، في حديث صفي، ان "واشنطن لم تقم بمشاورة الرياض بشأن الضربة التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة"، لافتاً الى انه "نظراً للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد".
وكانت السلطات السعودية قد دعت "جميع القوى إلى ضبط النفس"، مؤكدة على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".
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