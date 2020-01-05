مقتل ستة ألمان وإصابة 11 شخصاً بجروح في حادث دهس في إيطاليا

قتل ستة شباب ألمان عند خروجهم من ​ملهى ليلي​ وأصيب 11 شخصاً بجروح بعدما دهسهم سائق كان على ما يبدو في حالة سكر ليل السبت الأحد في شمال إيطاليا، في قرية لوتاغو الصغيرة في منطقة ألتو أديجي التي يرتادها محبو التزلج شتاء وعدد كبير من السياح صيفاً أيضاً.

وبعد قضائهم الليلة في ملهى، كان ​الشباب​ الألمان يقفون قرب حافلتهم عندما دهستهم ​سيارة​ قادمة بسرعة هائلة، قذفت بعضهم عشرات الأمتار من الموقع.

وقتل ستة شبان في الحادثة، فيما أصيب 11 آخرون اثنان منهم من المنطقة، وفق ما أكد لـ"فرانس برس" مسؤول الإطفاء في لوتاغو.

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ونقل شخصان أصيبا بجروح خطيرة إلى ​مستشفى​ إينسبروك في ​النمسا​، فيما تمت معالجة الجرحى الآخرين في ​مستشفيات​ برونيكو وبولزانو وبريساسوني.

وقالت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية إن سائق السيارة يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من سكان المنطقة و"كان مستوى ​الكحول​ في دمه شديد الارتفاع".

وأوقف الرجل وهو متواجد في مستشفى محلي تحت حراسة ​الشرطة​.