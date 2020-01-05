وصف وزير ​الاتصالات​ وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد أذري جهرمي، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إرهابي يرتدى بذلة، وسيتعلم من التاريخ قريبا أن أحدا لا يستطيع هزيمة الأمة والثقافة الإيرانية العظيمتين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الإيراني: ترامب إرهابي يرتدي بذلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.