استدعت ​وزارة الخارجية الايرانية​، سفير ​سويسرا​ لديها بصفته راعياً للمصالح الأميركية، للاحتجاج على تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ العدائية تجاه ​إيران​". هذا وكان قد نشر ترامب مجموعة من التغريدات توعد فيها باستهداف "52 موقعا إيرانيا"، في "حال شنت ​الجمهورية​ الإسلامية أي هجوم على المصالح الأميركية ردا على مقتل سليماني، الذي قضى بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الايرانية تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على تصريحات ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.