الخارجية الإيرانية: ايران لا تريد الحرب ولكنها مستعدة للإحتمالات كافة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ان "قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني إرهاب دولي والمسؤولية تقع على عاتق من ارتكب هذا العمل، وايران اوصلت موقفها للجهات الدولية"، موضحاً ان "رسالة واشنطن كانت من وزير الخارجية الأميركي وكانت خارجة عن الأصول الدبلوماسية، وايران لن تجري محادثات تحت الضغط أو التهديد".
وفي مؤتمر صحفي، لفت الموسوي، ان "موقف ايران من تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن عنه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وايران سترد على التهديد بالتهديد ولن نقف مكتوفي الأيدي ونوصي بتغيير هذه اللغة، وايران شرحت الظروف الحالية في المنطقة خلال الاتصالات واللقاءات التي أجراها ظريف"، مشدداً على ان "ايران لا تريد الحرب ولكنها مستعدة للإحتمالات كافة".
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