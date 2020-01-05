الكتل الكردية تعلن أنها لن تشارك في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري أن الكتل الكردستانية لن تشارك في جلسة اليوم لمجلس النواب العراقي المخصصة لبحث حادث قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
واوضحت في تصريح لها، بأنه "على حد علمنا فإن قسماً من السنة لن يشتركوا أيضاً".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة طارئة لبحث مسألة "انتهاك سيادة العراق" والهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية فجر يوم الجمعة (3 كانون الثاني) وأسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وعدد من القياديين الإيرانيين وقيادات الحشد الشعبي في طريق مطار بغداد الدولي.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد أعلنت في بيان لها أن "مجلس النواب العراقي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر الأحد جلسة لبحث مسألة انتهاك سيادة العراق".
يأتي هذا بينما كانت كتل في مجلس النواب قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون لطرد القوات الأجنبية من العراق، ومن المتوقع أن يتم السعي خلال جلسة اليوم للمباشرة في إجراءات المصادقة عليه.
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