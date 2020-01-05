الكتل الكردية تعلن أنها لن تشارك في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ​مجلس النواب​ ​العراق​ي فيان صبري أن الكتل الكردستانية لن تشارك في جلسة اليوم ل​مجلس النواب العراقي​ المخصصة لبحث حادث قتل نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​.

واوضحت في تصريح لها، بأنه "على حد علمنا فإن قسماً من ​السنة​ لن يشتركوا أيضاً".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة طارئة لبحث مسألة "انتهاك سيادة العراق" والهجوم الذي شنته ​الولايات المتحدة​ الأميركية فجر يوم الجمعة (3 كانون الثاني) وأسفر عن مقتل قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني، ​قاسم سليماني​، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وعدد من القياديين الإيرانيين وقيادات الحشد الشعبي في طريق ​مطار بغداد الدولي​.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد أعلنت في بيان لها أن "مجلس النواب العراقي سيعقد في ​الساعة​ الواحدة من بعد ظهر الأحد جلسة لبحث مسألة انتهاك سيادة العراق".

يأتي هذا بينما كانت كتل في مجلس النواب قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون لطرد ​القوات​ الأجنبية من العراق، ومن المتوقع أن يتم السعي خلال جلسة اليوم للمباشرة في إجراءات المصادقة عليه.