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عكاظ تجيب: من الشخص الوحيد الذي أبلغه ترمب بقراره؟

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دبي - بواسطة محمد فارس على رغم معرفة واشنطن بأن قاسم سليماني تسبب بمقتل مئات من الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، إلا أن تسلمه قيادة «فيلق القدس»، ووضعه في مقام الرجل الثاني بعد المرشد علي خامنئي، جعلا الرؤساء الأمريكيين السابقين يشعرون باستحالة المساس به.

بالنسبة للرئيس دونالد ترمب، شعر عند إبلاغه بأن مليشيات إيران في العراق قصفت قاعدة أمريكية في العراق في 27 ديسمبر 2019، ما أدى لمقتل مقاول أمريكي، بأن إيران تجاوزت «الخط الأحمر».

ترامب يهدد ويتوعد بضرب 52 موقعا إيرانيا
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

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ترامب يهدد ويتوعد بضرب 52 موقعا إيرانيا

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كان معظم كبار مساعديه غادروا واشنطن للتمتع بعطلات نهاية السنة.

ومع ذلك فقد كلف ترمب عدداً محدوداً من مساعديه بوضع خطط لتصفية سليماني.

وتظاهر ترمب بأنه منهمك في لعب الغولف يومياً.

ولم يخطر أحداً سوى شريكه في الغولف السيناتور غراهام ليندسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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