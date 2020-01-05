عكاظ تجيب: من الشخص الوحيد الذي أبلغه ترمب بقراره؟

دبي - بواسطة محمد فارس على رغم معرفة واشنطن بأن قاسم سليماني تسبب بمقتل مئات من الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، إلا أن تسلمه قيادة «فيلق القدس»، ووضعه في مقام الرجل الثاني بعد المرشد علي خامنئي، جعلا الرؤساء الأمريكيين السابقين يشعرون باستحالة المساس به.

بالنسبة للرئيس دونالد ترمب، شعر عند إبلاغه بأن مليشيات إيران في العراق قصفت قاعدة أمريكية في العراق في 27 ديسمبر 2019، ما أدى لمقتل مقاول أمريكي، بأن إيران تجاوزت «الخط الأحمر».

ترامب يهدد ويتوعد بضرب 52 موقعا إيرانيا

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي برايان هوك: ليس من مصلحة إيران محاولة استهداف مصالح أميركا قال مستشار وزير الخارجية، المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك، إن بلاده جاهزة للرد على أي اعتداءات إيرانية، موضحا في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أنه ليس من مصلحة إيران محاولة استهداف المصالح الأميركية. سكاي نيوز عربية

"إنفلونزا الخنازير" تتفشى في صنعاء وسط وتكتم حوثي تشهد مدينة صنعاء ومناطق يمنية أخرى خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي تفشيا لوباء إنفلونزا الخنازير، الذي تسبب بوفاة العشرات من بين مئات الإصابات، فيما تواجه المنظمات الدولية صعوبة بمواجهة المرض بسبب إجراءات الحوثيين سكاي نيوز عربية

تظاهرات ليبية رافضة للتدخل التركي شهدت مدن ليبية تظاهرات رافضة لتصديق البرلمان التركي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان تفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO ترامب يهدد ويتوعد بضرب 52 موقعا إيرانيا سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كان معظم كبار مساعديه غادروا واشنطن للتمتع بعطلات نهاية السنة.

ومع ذلك فقد كلف ترمب عدداً محدوداً من مساعديه بوضع خطط لتصفية سليماني.

وتظاهر ترمب بأنه منهمك في لعب الغولف يومياً.

ولم يخطر أحداً سوى شريكه في الغولف السيناتور غراهام ليندسي.