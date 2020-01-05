شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سامح عاشور يفتتح معهد محاماة الفيوم ويعقد لقاء مفتوحا مع المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفيوم، غدا الاثنين، وقال هشام الدش نقيب محامي الفيوم، إن افتتاح المعهد يعقد في تمام الساعة 12 ظهرا، بنادي المحامين بالمحافظة، ويعقبه لقاء مفتوح مع النقيب العام، مؤكدا على أهمية اللقاءات المباشرة التي يعقدها النقيب العام مع المحامين على مستوى الجمهورية، لشرح آخر المستجدات النقابية، والرد على استفسارات المحامين وجها لوجه، بعيدا عن ما يثار في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب، أكد من قبل أن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى أن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين، ومقاومة خريحي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات وأن العام الجاري هو الأخير لقبول القيد بجداول النقابة مباشرة، وأنه ابتداء من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة.

Advertisements

وأضاف سامح عاشور فى تصريحات له، أن الدراسة بالأكاديمية يعقبها اختبار تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بالنقابة، مشيرا الى أن من يتدبر قسم المحاماة سيدرك أنها مسئولية كبيرة من يحملها يجب أن يكون مؤهل لها من حيث المظهر والمضمون، مؤكدا أن معركة تطهير جداول النقابة مازالت مستمرة، وأنه يتم مراجعة كل الأوراق التي قدمت للوصول لمن تسرب عن طريق الغش والتزوير، وأن من يثبت تزويره يحال للنيابة العامة.

وطالب بمن يمتلك معلومة بتسرب أحد من غير المشتغلين لجداول النقابة بتقديمها لنقابة المحامين لتأكد من صحتها واتخاد اللازم، مشيرا إلى أن عدد الجمعية العمومية تجاوز 400 ألف في عام 2016، بينما يصل الآن إلى 145 ألف، وهو ما يعبر عن الانجاز الذي تحقق، لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجري أساس نادي المحامين الرياضي، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.