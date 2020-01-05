شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام: الإعلام المصرى يتمتع بالحرية وتخطى مرحلة فوضى 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من التقرير السنوى الثانى عن حالة الإعلام فى مصر والذى يشمل دراسة عن حرية الرأى والتعبير ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الاعلام المصرى بالحرية والاستقلالية وفق معايير تعمل بها لجنة اعداد التقرير.

وأضاف جمال شوقى فى مؤتمر صحفى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير يشمل عن حالة الإعلام فى مصر ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية والتنوع وفصلا يحوى الدراسات أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية وفصل أخر عن نشاط المجلس فى 2019 و3 فصول أخرى عن الشكاوى والتدريب وتقرير الأمين العام.

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وتابع :" يتضمن التقرير فصلا عن أهم ما أصدره من المعايير والأكواد ولائحة الجزاءات وغيرها، يحدد الفصل الخاص بحالة الإعلام فى مصر توصيفا دقيقا للحالة الراهنة للإعلام المصرى فى مختلف الوسائل الإعلامية يؤكد التقرير أن الإعلام المصرى يتمتع بالحرية وأنه تخطى مرحلة الفوضى التى عانى منها منذ عام 2011 ويسعى للوصول إلى درجة الاحترافية رغم الصعوبات التى تواجهه فى هذا الشأن، وحدد الاذدواجية التى تحيط بالاعلعم المصرى من أنت يملك مؤسسات عريقة لديها أصول ضخمه وتعانى فى نفس الوقت من عجز فى سداد المرتبات كما أن الاعلام المصرى يضم اجيالا من كبار الكتاب والاعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة بينما هناك وسائل اعلام تعانى من قلة الاحترافية".

و ذكر جمال شوقى أن التقرير يشير إلى أن الإعلام المصرى استعاد جزءا كبيرا من مصداقيته كنتيجة طبيغية لتفاعله مع المعلومات التى تبثها المواقع الإلكترونية الموثقة، موضحا أن التقرير يؤكد تراجع حجم المخالفات الإعلامية بدرجة ملحوظة وتظل نسبة الانخفاض إلى 30% بشكل إجمالى.