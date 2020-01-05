شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يطالب بسرعة إنشاء صندوق لدعم أسر شهداء العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن لابد من إنشاء صندوق لدعم الأسر التى فقدت شهداء أو تعرض آخرون لإصابات فى العمليات الإرهابية، لافتا أن القرار بقانون الذى اقترحه من قبل يهدف إلى سرعة الإصدار من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية مع أسر الشهداء والمصابين، وهو واجب وطنى على جميع المصريين.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى تصريحات صحفية نشرها عبر صفحة الحزب أن القرار بقانون الذى ننشده، يصدر عنه صندوق لتلقى التبرعات من كل المصريين كل حسب طاقته من أجل تدعيم أسر الشهداء والمصابين فى كل الأمور، وسنضرب أمثلة فى هذا الشأن فالذين يمتلكون القرى السياحية والذين يشترون شاليهات بأموال باهظة لماذا لا يقوم هؤلاء بسداد رسوم سنويا لدعم مثل هذا الصندوق المزمع إنشاؤه.

وتابع أبو شقة قائلا: "فى الماضى كان هناك صندوق يسمى «مجهود حربى» وهو يهدف إلى مشاركة مجتمعية من الناس، لأن أقل ما يجب أن يقوم به المواطنون هو مشاركة الدولة فى دعم ومؤازرة أسر الشهداء والمصابين، وكان يتم فرض رسوم تختلف من جهة إلى أخرى طبقا لظروف كل جهة، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك ونحن فى أشد الحاجة إلى إشعار الأسر التى ضحت بشبابها من أجل الوطن والمواطن بالاستقرار، ونشر الأمن والأمان، ألا يستحق هؤلاء أن تكون هناك مؤازرة لهم وهم الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجلنا؟!".

وأوضح رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: "الشباب الذى يسارع طلبا فى الشهادة أو يتعرض للإصابة من أجل أن يستقر المجتمع ويحيا فى أمن وسلام، ألا يستحق أن تكون هناك مشاركة اجتماعية منا تجاهه؟! الأمانة تقتضى من الجميع أن يقدم ولو شيئا يسيرا ردا لهذا الجميل المطوق فى الأعناق، وهذا يحتم ضرورة أن تكون هناك مشاركة اجتماعية من الجميع بلا استثناء، كل حسب حالته وظروفه".