شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تناقش المشاكل التى تواجه مشروع المليون ونصف فدان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مشكلات مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، عاطر حنورة، وعدد من المسئولين المختصين. بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنه، حول تأخر الانتهاء من البنية التحتية للمشروع ومرافقه خاصة بمنطقة المغرة، المنيا والوقوف على ماتم به من خطوات تنفيذية على أرض الواقع وحجم الأعمال التى انتهت به من طرق ومرافق وبنية تحتية وآبار وغيرها من إجراءات تساعد المستفيدين من المشروع فى البدء بزراعة المساحات التى حصلوا عليها.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في تصريح للمحررين البرلمانين، أن اللجنة ستناقش آيضا دور مراكز البحوث فيما يتعلق بتحديد نوعية المحاصيل الملائمة لكل منطقة من مناطق المشروع، حسب نوعية التربة وملوحة المياه والمناخ بها، مضيفا سنبحث توسيع فرص الاستثمار بذلك المشروع القومى، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار والتصنيع الزراعى به، فى محاولة لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية الناتجة عن المشروع.

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وأكد الحصرى، على أهمية ذلك المشروع الذى جاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التنمية الزراعية وسد العجز فى بعض المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، ما يعود على البلاد بالنفع بزيادة الإنتاج الزراعى وزيادة حجم التصدير وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، الأمر الذى يجعل ذلك المشروع بمثابة أمن قومى للبلاد.

وأشار إلى أن استصلاح الأراضى الصحراوية في مصر هو الأمل في التنمية الزراعية، بعد تناقص الرقعة الزراعية بالدلتا وتراجع حجم انتاجها لعوامل مختلفة، مضيفا أن استصلاح الاراضى الصحراوية ينتج عنه تنمية صناعية وتجارية، وهو ما يساعد في تنمية الاقتصاد بالبلاد وتوفير فرص العمل للشباب.