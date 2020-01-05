شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل النواب: "بى بى سى" تواصل سقطاتها المهنية فى تناولها للشأن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أنه برغم كون هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" مدرسة رائدة في الإعلام، تضع المواثيق وتوضح التشريعات الخاصة بالإعلام، إلا أنها في حق مصر لم تلتزم بالمواثيق الإعلامية، بل ضربت بها عرض الحائط، و غير ملتزمة بالمعايير التي تعمل بها الهيئة، وظهر ذلك في عدد من السقطات المهنية التي لا تخرج من كيان مثل "بي بي سي".

وقال زين الدين في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن شبكة بى بى سى اعتادت اتخاذ سياسة معادية ضد الدول العربية كلها وليس مصر فحسب، وذلك باعتبار أن منطقة الخليج العربى هى منطقة استراتيجية وهامة وتخدم مطامعها فى الثروات الطبيعية مثل الغاز والبترول.

وأضاف زين الدين، أن شبكة بي بي سي بعد 30 يونيو كانت أحد أهم المنصات الإعلامية فى الهجوم على مصر والتى استخدمها الإخوان خارجيا لخدمة أهدافها، وواصلت إعلان العداء للشعب وللدولة الآن باستضافة وتوظيف عناصر من تنظيم الإخوان تعمل ضد الأمن القومى المصري.

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وأشار زين الدين إلى أن بي بي سي تقوم ببث الأخبار معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من حقيقيتها، ولا تلتزم بالبيانات الرسمية التي تخرج بها الدولة، بما يعكس درجة كبيرة من عدم مهنية الشبكة فى تناولها للاحداث داخل مصر، مضيفل أن القناة تحاول دائما تحسين صورة الجماعة الإرهابية بوصفها بالحركات المسلحة، وتبتعد عن التوصيف الحقيقي لهم بأنهم جماعات إرهابية.

وشدد النائب على ضرورة الرد على الشائعات والتقارير المغايرة للحقيقة والتي اعتادت الـ "بي بي سي" على الترويج لها، حتى يكون هناك حدًا للإعلام الغربي المضلل الذي لا يعرف المصداقية والمهنية، داعيًا الهيئة العامة للاستعلام أن تقف بالمرصاد للشبكة البريطانية.