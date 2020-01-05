غلق 4 مخابز للتلاعب في الوزن والاعتداء على الموظفين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 4 مخابز بلدية بأشمون والشهداء، للتلاعب فى الوزن وعرقلة عمل حملات التفتيش والتعدي على الموظفين.
وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى الموافقة على غلق مخبز بلدي 3 أشهر بناحية ميت شهالة التابعة لمركز ومدينة الشهداء، وآخر لمدة شهر بناحية شما مركز أشمون، للتعدي على أفراد الحملة ومنعهم بالقوة من تأدية عملهم.
وكذا جرى الموافقة على غلق مخبزين لمدة شهر، لوجود مخالفات نقص في الوزن وعدم مطابقة للمواصفات.
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