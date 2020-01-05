ظريف يتهم ترامب بارتكاب "جريمة حرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بارتكاب "جريمة حرب".
وكتب ظريف على حسابه على موقع "تويتر"، أن ترامب الذي "انتهك بشكل خطير القانون الدولي" عبر "الاغتيالات الجبانة" للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي "يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي" وبتجاوز "خطوط حمراء" جديدة، حسبما نقلت "فرانس برس".
وقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي كان مكلفا بملف العمليات الخارجية للحرس الثوري في الخارج، ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، الجمعة، في ضربة جوية أميركية أمام مطار بغداد الدولي.
وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني.
وحذّر ترامب السبت طهران من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت طهران أهدافا أو أفرادا أميركيين، موضحا أن بعض تلك المواقع هي "على مستوى عال جدا ومهمة لإيران والثقافة الإيرانية".
وأوضح أن الرقم 52 يمثل عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.
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