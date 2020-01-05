خبيران عالميان في الطب النووي وأمراض المخ والأعصاب بمستشفى المعادي العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور مدحت عثمان رئيس قسم الطب النووى بجامعة سانت لويس ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 وحتى 23 يناير الجاري، يقوم خلال تلك الفترة بمناظرة حالات المسح الذرى البوزيتروني. كما يستضيف المجمع الطبي، الدكتورة كريستينا تازورلي خبيرة أمراض المخ والأعصاب وعلاج الصداع وآلام الرأس المختلفة بجامعة بافيا بإيطاليا في الفترة من 25 حتى 30 يناير الحالي. وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبيران يومياً عدا يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.​

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