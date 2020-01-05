خنق جدته حتى الموت.. تأجيل محاكمة عاطل لجلسة 9 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل جدته في الزيتون، لجلسة 9 يناير الجاري.

كان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في العقد الثامن من العمر موضوعة داخل حقيبة سفر.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال فحص الكاميرات بالمنطقة المحيطة بمكان العثور إلى قيام سائق سيارة أجره "تاكسي" بالتوقف بالمنطقة محل العثور في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وبالكشف على السيارة تبين أنها مقيدة باسم (سائق- 35 سنة- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وباستدعائه قرر أنه بذات التاريخ استقل السيارة صحبته أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لتوصيله لمنطقة ميدان المطرية دائرة قسم شرطة المطرية، وأثناء سيرهما طلب منه التوقف بالمنطقة محل العثور لإلقاء حقيبة السفر المُشار إليها بدعوى أنها تحوى بعض المخلفات.

بفحص حالات الغياب بدوائر الأقسام تبين قيام إحدى المواطنات (ربة منزل-مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) بإبلاغ قسم شرطة مصر الجديدة بغياب والدتها (ربة منزل-75 سنة-مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وحالياً تقيم بمسكن نجلها "شقيق المبلغة" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبالفحص تبين تطابق أوصافها مع الجثة المعثور عليها، وبعرضها على المبلغة تعرفت عليها وأقرت بأنها لوالدتها.

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بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حفيد المجني عليها – 19 سنة-عاطل-ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) حيث أشارت التحريات إلى أن سالف الذكر دائم التشاجر مع جدته "المجني عليها" لسوء سلوكه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها، دفتر توفير باسم "المجني عليها"، مبلغ مالي قدره 400 جنيه) وذلك حال قيامه بعرض المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته للبيع بإحدى محال بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة دائرة قسم شرطة الجمالية .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأن جدته المجني عليها تقيم بصحبته وأشقائه بالشقة سكنهم لسفر والده خارج البلاد، وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية حال مطالبته لها بمبلغ مالي قام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على المضبوطات المنوه عنها ثم قام بوضع جثتها داخل حقيبة سفر كانت متواجدة بالشقة محل الواقعة وتخلص منها بمكان العثور عليها.

وتأيدت الواقعة بشهادة شقيق المتهم (طالب-مقيم بذات العنوان) والذي بمناقشته قرر بمشاهدته لشقيقة "المتهم" حال تشاجره مع المجني عليها، وخروجه من الشقة سكنهما حاملاً حقيبة السفر المُشار إليها، وأضاف بأن المتهم هدده بالإيذاء حال إبلاغه بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.