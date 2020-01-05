توزيع أوراق امتحان نهاية العام للتربية الدينية بدلًا من التيرم الأول بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أحال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المسؤولين عن واقعة توزيع ورقة امتحانات نهاية العام لمادة التربية الدينية للصف الثالث الابتدائي بإدارة شرق المنصورة، بدلًا من الفصل الدراسي الأول، للشئون القانونية للتحقيق، واتخاذ اللازم.

وأنقذ مسؤولي التربية والتعليم الموقف، باستبدال الامتحان، وإعطاء التلاميذ وقت إضافى.

وكان تلاميذ الصف الثالث الابتدائى بالمدارس التابعة لإدارة شرق المنصورة، فوجئوا أثناء أداء امتحان التربية الدينية، بأن الامتحان خاص بنهاية العام، ما تسبب في حدوث ارتباك داخل اللجان، وصل إلى حد بكاء بعض التلاميذ.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الابتدائي يؤدون اليوم الأحد، امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية، في حين يؤدي طلاب الصف الرابع مادتى الرياضيات والعلوم، وطلاب الصف الخامس يؤدون مادة اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية.