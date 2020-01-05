رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال التصحيح الإلكتروني بكلية الصيدلة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم بكلية الصيدلة.

وتابع رئيس الجامعة، خلال جولته مدى استعداد الوحدة لتصحيح الامتحانات إلكترونيا، وجرى استعراض جاهزية الوحدة لأداء دورها في تطوير عملية الامتحانات الإلكترونية، مؤكدًا على أن تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني يوفر الجهد والوقت الذى يبذل فى التصحيح اليدوي للامتحانات الورقية وأعمال الكنترولات.

وأشار "عزيز" إلى أن تصحيح الامتحانات إلكترونيًا يقضي تماما على الأخطاء التي تنتج عن تدخل العامل البشري فى أنظمة التقويم، مما يؤدي إلى تحقيق المصداقية ورفع مستوى العدالة والشفافية فى أنظمة التقويم.

ورافق رئيس الجامعة في جولته كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فوزي مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.