شاهد.. السترات الصفراء تعود من جديد في باريس

عادت تظاهرات السترات الصفراء من جديد في باريس، وانضم اليها محتجون جدد على خطط الحكومة وإصلاح نظام المعاشات.

فرنسا تحظر تظاهرات "السترات الصفراء" وسط باريس الليلة

استخدمت قوات الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات محدودة وقعت في وسط العاصمة باريس بالأمس مع محتجين على خطط الحكومة نظام المعاشات، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

تظاهرات السترات الصفراء ممنوعة في فرنسا ليلة رأس السنة

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وذكرت مصادر أن الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع اليوم السبت أثناء اشتباكات محدودة وقعت في وسط العاصمة باريس مع محتجين على خطط الحكومة.

وانطلقت حركة السترات الصفراء في الـ17 من نوفمبر 2018 على مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود، واتسعت

الحركة مع ارتفاع مطالب المحتجين من غياب المساواة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، وتدني القدرة الشرائية، وزيادة الضرائب.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الإصلاحات ضرورية لتبسيط نظام المعاشات المعقد لكن معارضيه يقولون إنها ستجبر كثيرين على العمل لفترة أطول.

وأدى إضراب لوسائل النقل العام في معظم أنحاء فرنسا إلى الشلل العام منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام المعاشات لأول مرة في أوائل ديسمبر. ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى في أنحاء البلاد في التاسع من يناير الجاري.