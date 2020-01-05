الغاز الإسرائيلي يشعل المشادات في مجلس النواب الأردني

لا تزال اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، تثير الجدل والامتعاض في صفوف المواطنين في الأردن، بما في ذلك في البرلمان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ففي مستهل جلسة مجلس النواب التشريعية، اليوم الأحد، هاجم النائب طارق خوري، حكومة بلاده على خلفية اتفاقية الغاز، وقال موجهًا خطابه لرئيس الوزراء عمر الرزاز: "هل لك أن تصد عدوان نتنياهو على الأردن؟".

وأضاف البرلماني الأردني: "ألم تسمع ما قاله الكيان الغاصب عن مستقبل الكيان الغاصب نتيجة ما يكسبه من اتفاقية الغاز؟".

وطالب بعض النواب بإلغاء الجلسة التشريعية وتحويلها إلى رقابية ومحاسبة الحكومة وطرح الثقة بها، وحاول بعضهم الخروج من الجلسة لكي تفقد النصاب القانوني، فيما قال رئيس المجلس عاطف الطراونة، إنه سيحدد جلسة خاصة

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لمناقشة ملف الطاقة، وقال إنه يؤيد رافضي اتفاقية الغاز.

وأشار الطراونة محدثا النائب عبد الله العكايلة، إلى أنه، لا يجوز أن يتحرك مجلس النواب من أجل مذكرة على "فيسبوك".

من جهته، قال الرزاز إن الحكومة تطلب موعدًا للجلسة الرقابية لمناقشة ملف الطاقة، وستكون الحكومة مستعدة لمناقشة ودراسة الملف برمته.

قال النائب حسين القيسي موجهًا كلامه إلى رئيس الوزراء، "إن ما شاب ملف الطاقة يصل إلى الخطيئة"، وشكر الحكومة على إعادة النظر في الملف.