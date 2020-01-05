مصادر: عزاء قاسم سليماني سيكون داخل البرلمان العراقي

أفادت قناة الحدث الأخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، اليوم الأحد، أن عزاء قاسم سليماني سيكون داخل البرلمان العراقى قبل عقد جلسة حول الوجود الأمريكى فى العراق.



أعلن البرلمان العراقى أنه جارٍ عقد جلسة إستثنائية للبرلمان العراقى لحسم مسألة الوجود الأمريكى فى العراق، نقلًا عن الوكالة الرسمية فى العراق.

كانت السفارة الأمريكية فى بغداد طالبت من رعاياها الجمعة مغادرة العراق على الفور، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، وأفادت فضائية سكاى نيوز أن الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر أمر بعودة نشاط ميليشيات "جيش المهدي" بعد الضربة الأمريكية.

يذكر أن قاسم سليمانى قُتل فجر أمس الجمعة فى ضربة أمريكية استهدفت سيارته فى محيط مطار بغداد الدولى بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبى، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

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كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولى، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليمانى، وأبومهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبى، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا. وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب

أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

وكان الحرس الثورى الإيرانى، أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.



فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له آثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليًا فى العراق.