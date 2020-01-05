أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه تمت إعادة جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق، إلى إيران، اليوم الأحد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد، حيث شارك مئات آلاف المواطنين في استقبال وتشييع الجثمان. البلاد، حيث شارك مئات آلاف المواطنين في استقبال وتشييع الجثمان. Advertisements كانت إيران أعلنت فور مقتل سليماني عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، من الأراضي العراقية إلى طهران. وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل الجثمان الطاهر لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران". وقتل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة جثمان قاسم سليماني إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.