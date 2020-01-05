برلمان إيران يدعو إلى ملاحقة أمريكا قانونيًّا بسبب اغتيال سليماني

دعا البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي وحكومتي العراق وإيران إلى ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية قانونيًّا، عقب استهدافها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد، ما أسفر عن مقتله، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وذكرت مصادر تابعة للبرلمان الإيراني، إن "على المجتمع الدولي والحكومة العراقية والحكومة الايرانية متابعة الجريمة الأميركية قانونيا".

وتابع بيان البرلمان "جريمة أمريكا الإرهابية باغتيالها سليماني ورفاقه على الأراضي العراقية هو خرق للسيادة العراقية".

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة

بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".