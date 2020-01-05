وزير الاتصالات الإيراني: ترامب إرهابي يرتدي بذلة

وصف محمد جواد أذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي يرتدي بذلة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال في تغريدته: "ترامب إرهابي يرتدى بذلة.. شأنه شأن داعش و(الزعيم النازي أدولف) هتلر وجنكيز خان. سيتعلم من التاريخ قريباأن أحدا لا يستطيع هزيمة الأمة والثقافة الإيرانية العظيمتين".
وتبنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عملية اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مع عدد من رفاقه، عندما أعلنت فجر الجمعة أنها نفذت بناء على أوامر ترامب ضربة قرب مطار بغداد فيالعراق، قتلت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا مباشرا لإيران، وقال إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي أو أصول أمريكية انتقاما لمقتل قاسم سليماني.
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