وزير خارجية بريطانيا: سليماني كان مصدر تهديد للمنطقة

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس ورئيس الوزراء في العراق للحث على خفض التوتر في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف راب، الذي وصف سليماني بأنه مصدر "تهديد للمنطقة"، أنه يتفهم الموقفالذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه وأنه يعتزم التحدث مع وزير الخارجية الإيراني.
وتابع لقناة "سكاي نيوز" البريطانية "هناك طريق يسمح لإيران بالدخول والابتعاد عن الصقيع الدولي "نحتاج لاحتواء تصرفات إيران الشريرة لكننا بحاجة أيضا إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".
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