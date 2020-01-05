ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء العراق تطورات الأحداث

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع عادل عبدالمهدي رئيس وزراء جمهورية العراق الليلة الماضية هاتفياً تطورات الأحداث في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن ولي العهد السعودي أكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق و ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة. اقرأ أيضاً... ولي العهد السعودي وبومبيو يبحثان سبل الحفاظ على السلام والاستقرار

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