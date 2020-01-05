كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في كمبوديا إلى 40 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار المبنى المكون من سبعة طوابق يوم الجمعة واستمرت عملية الإنقاذ لمدة ثلاثة أيام للعثور على أي ناجين آخرين وتحديد هوية الجثث، وفقا لصحيفة the Khmer Times newspaper.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام، ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء فى مدينة كيب الكمبودية، عاصمة المقاطعة التى تحمل نفس الاسم إلى نحو 40 شخصًا، اليوم الاحد، وأضافت أنه تم العثور على ناج بعد ثلاثة أيام قضاها محاصرا تحت الانقاض.

وفي المجموع، تم إنقاذ 23 شخصًا من تحت الأنقاض، بينما تم اكتشاف 40 جثة في الأنقاض، من بينهم 14 قتيل من النساء، بينما ستة أطفال، حسبما قال كون كيم، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

تم سحب امرأة من الأنقاض صباح اليوم الأحد وكانت آخر الناجين الذين تم العثور عليهم.

وقال المسؤولون، إن عمليات الإنقاذ انتهت بعد يومين من انهيار مبنى خرساني مكون من سبعة طوابق يوم الجمعة في بلدة كيب الساحلية على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب غربي العاصمة بنوم بنه، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال حاكم كيب كين ساتا، إن أصحاب المبنى، وهما زوجان كمبوديان، تم احتجازهما لاستجوابهما.

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ومع ذلك، دافع رئيس الوزراء، هون سن، عن رد الحكومة وقال، إنه لن يتم طرد أي مسؤول في مقاطعة كيب.

وقال هون سين في مؤتمر صحفي: "لا تنهار الأبنية في كمبوديا فقط ... بل تنهار في كل الأماكن الآخرى ... بما في ذلك في الولايات المتحدة".

تشهد كمبوديا طفرة في البناء لخدمة حشود متزايدة من السياح والمستثمرين الصينيين.

جاء انهيار مبنى كيب بعد ستة أشهر من مقتل 28 شخصًا عندما انهار موقع بناء صيني في مقاطعة برياه سيهانوك. ووجهت إلى سبعة أشخاص تهمة القتل غير العمد وطرد هون سن مسؤول إدارة الكوارث بسبب هذا الحادث.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام كمبودية، يوم الجمعة 3 يناير، عن إنقاذ 13 شخصاً من تحت أنقاض مبنى انهار بينما كان لا يزال تحت الإنشاء في جنوب البلاد.

وأفاد موقع "فريش نيوز آسيا"، في وقتها نقلاً عن بن دارا، قائد شرطة إقليم كيب، بأن ما بين 20 إلى 30 عاملاً آخرين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى المؤلف من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب بجنوب كمبوديا.