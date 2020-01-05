كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاكرز إيرانيون يوجهون رسالة تهديد لترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اخترق مجموعة من الهاكرز، يدعون أنهم إيرانيون، اليوم الأحد، موقعًا تابعًا للحكومة الأمريكية.

ونشر الهاكرز، رسالة تهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالانتقام من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

ونشر الهاكرز على الصفحة الرئيسة لموقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية (FDLP)، صورة لترامب وهو يتلقى ضربة في الوجه بقبضة شخص يرتدي زي الحرس الثوري، وصواريخ إيرانية تحلق على خلفية خريطة الشرق الأوسط.

وكتب الهاكرز على الصورة، أن "الشهادة كانت مكافأة لسليماني على سنوات من الجهود العنيدة"، متوعدين بأن هذه المساعي لن تتوقف بعد وفاته و"الانتقام القاسي في انتظار هؤلاء المجرمين الذين لطخوا أيديهم القذرة بدمائه وغيره من الشهداء".

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وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، نشر الهاكرز على الموقع "رسالة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية" مرفقة بصورة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تنص على أن طهران "لن تتخلى عن أصدقائها في المنطقة"، بمن فيهم "الشعوب المظلومة" في فلسطين واليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين.

وتوعد القراصنة بأن اختراق هذا الموقع "ليس سوى جزءا صغيرا من القدرات الإيرانية في الإنترنت".

وقد أعلنت أمريكا، مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين والعراقيين جراء غارات استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.

وهددت إيران الولايات المتحدة بـ"انتقام قاس" من اغتيال أحد أبرز جنرالاتها، ورجح بعض الخبراء في تقارير تحليلية إعلامية أن الهجمات السيبرانية قد تشكل عنصرا ملموسا في هذا "الانتقام" المفترض.