كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية معنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد على مقتل اللواء قاسم سليماني، سيأتي من داخل الدول الأوروبية أيضا.

وقال قائد الجيش الإيراني، إن أمريكا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف الجنرال عبد الرحيم موسوي: "الأمريكيين يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق".

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وتابع: "أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.