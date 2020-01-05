كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || جلسة طارئة للبرلمان العراقي للرد على مقتل سليماني

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن البرلمان العراقي، عقد جلسة طارئة لبحث الرد السياسي لحادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. Advertisements أخبار عالمية عاجلة اليوم || "الشباب" الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية بكينيا

قالت جماعة الشباب الصومالية الإسلامية، إنها هاجمت يوم الأحد، قاعدة عسكرية في مقاطعة لامو بكينيا تستخدمها كل من القوات الأمريكية والكينية، وفقا لما اوردته رويترز. أخبار عاجلة الآن || ترامب يتوعد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها أفضل وأضخم معدات عسكرية في العالم ولن نتردد في استخدامها.

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