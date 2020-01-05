كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال عشرات المحتجين في هونج كونج بعد استهداف التجار الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة العشرات من المحتجين في هونج كونج، اليوم الاحد، حيث اندلعت مشاجرات بين الشرطة والمتظاهرين بعد أن سار الآلاف بالقرب من الحدود، وهتفوا بشعارات مؤيدة للديمقراطية وصبوا غضبهم على التجار الصينيين من البر الرئيسي.

استهدف المتظاهرون في شيونغ شوي ما يسمى "التجار المتوازيين" من الصين الذين يشترون كميات هائلة من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في هونج كونج ويعيدونها إلى البر الرئيسي للبيع بربح.

يقول السكان المحليون إنها ترفع الأسعار وتكتظ بالأحياء المجاورة وتزيد من التوترات المتزايدة بين سكان هونج كونج والبر الرئيسي الصيني.

وقالت جاسمين، طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا كانت ترتدي ملابس سوداء، ولم تذكر إلا اسمها الأول: "لقد جاء البر الرئيسي الصيني إلى هنا، وسد الشوارع بأكياسهم ... ارتفعت الإيجارات وجعلت الأمور أغلى بالنسبة لسكان هونج كونج. أريد الحكومة أن تعرف أن الكثير منهم يأتون إلى هنا".

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هتف المتظاهرون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال، بشعارات مثل "تحرير هونج كونج، ثورة عصرنا!" و "الوطنيون يستخدمون المنتجات المصنوعة في الصين، وليست التجارة الموازية!"

قدّر المنظمون أن 10 آلاف شخص شاركوا في المسيرة، بينما قدرت الشرطة حشدًا بلغ 2500 شخص في ذروته.

حافظت الشرطة على وجود واضح، حيث كانت دوريات مكافحة الشغب تقف في محطة القطار بالمدينة وفي العديد من المناطق على طول المسار المخطط للمسيرة، والتي حصلت على تصريح من الشرطة للمتابعة.

بينما كانت المظاهرة سلمية إلى حد كبير، قالت الشرطة على صفحتها على الفيسبوك إنها أطلقت في وقت سابق الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يرمون قنابل حارقة فوق سياج مركز شرطة شيونغ شوي قبل المسيرة، مما أدى إلى إتلاف مركبة شرطة واحدة، وانه تم إغلاق العديد من المتاجر في المنطقة.

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج الخاضعة للحكم الصيني في يونيو بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع نطاقًا، بما في ذلك مطالب تشمل الاقتراع العام والتحقيق المستقل ضد وحشية الشرطة المزعومة. وتؤكد الشرطة أنها التزمت بضبط النفس.