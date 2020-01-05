كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو هونج كونج يستهدفون التجار الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع أكثر من ألف متظاهر في هونج كونج في بلدة بالقرب من الحدود اليوم الأحد، سعيًا إلى مواصلة الضغط على الحكومة للاستسلام لمطالبهم بمزيد من الديمقراطية، وفقا لما اوردته رويترز.

عبر المتظاهرون في شيونغ شوي عن غضبهم من التجار الصينين الذين يشترون كميات هائلة من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في هونغ كونغ ويعيدونها إلى البر الرئيسي للبيع بربح عالي.

يقول السكان المحليون إن هذا يرفع الأسعار ويزيد من التوترات المتزايدة بين سكان هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.

وقالت جاسمين، طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا: "لقد جاء البر الرئيسي الصيني إلى هنا، وسد الشوارع بحقائبه... ارتفعت الإيجارات واصبحت الأمور أكثر تكلفة لهونج كونج.. أريد للحكومة أن تعرف أن الكثير منهم يأتون إلى هنا."

شارك في الاحتجاجات التي وقعت يوم الأحد في أعقاب مسيرة في وسط هونغ كونغ عشرات الآلاف على الأقل في تصاعد للاشتباكات مع الشرطة خلال فترة الأعياد.

هتف المتظاهرون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال، بشعارات مثل "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا!".

حافظت الشرطة على وجود واضح، حيث كانت دوريات مكافحة الشغب تقف في محطة القطار بالمدينة وفي العديد من المناطق على طول المسار المخطط للمسيرة، والتي حصلت على تصريح من الشرطة للمتابعة.

Advertisements

بينما كانت المظاهرة سلمية إلى حد كبير، قالت الشرطة على صفحتها على الفيسبوك إنها أطلقت في وقت سابق الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يرمون قنابل حارقة فوق سياج مركز شرطة شيونغ شوي قبل المسيرة، مما أدى إلى إتلاف مركبة شرطة واحدة، وانه تم إغلاق العديد من المتاجر في المنطقة.

تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج الخاضعة للحكم الصيني في يونيو بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع نطاقًا، بما في ذلك مطالب تشمل الاقتراع العام والتحقيق المستقل ضد وحشية الشرطة المزعومة. وتؤكد الشرطة أنها التزمت بضبط النفس.

غضب كثير من الناس في هونغ كونغ من قبضة بكين المشددة على المدينة التي وعدت بدرجة عالية من الحكم الذاتي بموجب هذا الإطار عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. وتنفي بكين تدخلها وتلقي باللوم على الغرب لإثارة الاضطرابات.

ويدعم حركة الاحتجاج 59 ٪ من سكان المدينة الذين شاركوا في استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام في هونغ كونغ.

في بيان صدر يوم السبت، قالت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين إن رئيس مكتب الاتصال بهونج كونج، وهو أكبر مسؤول سياسي بالبر الرئيسي ومقره الإقليم الخاضع لسيطرة الصين، قد تم استبداله.

تم استبدال وانغ تشى مين، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2017، بـ "لوه هوينينغ"، الذي كان حتى نوفمبر أكبر مسؤول في الحزب الشيوعي في مقاطعة شانشي الشمالية.

ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن بكين تدرس بدائل محتملة لوانغ، في إشارة إلى عدم الرضا عن طريقة تعامل مكتب الاتصال مع الأزمة.

