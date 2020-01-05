كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تأمر بإجراءات هجرة أكثر صرامة بعد هروب كارلوس غصن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليابان اليوم الأحد، أنها ستشدد إجراءات الهجرة بعد أن فر "كارلوس غصن" رئيس شركة نيسان السابق من البلاد.

وكشف غصن يوم الثلاثاء أنه فر إلى موطنه لبنان هربًا من نظام قضائي "مزور" في اليابان. ألقي القبض على رئيس نيسان السابق، ورينو، في طوكيو في نوفمبر 2018 وواجه تهمًا متعددة من مخالفات مالية، بينما ينكر هذه التهم.

وصرحت وزيرة العدل "ماساكو موري" أن رحيل غصن "غير قانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي سجل لمغادرة البلاد. وعدت بإجراء تحقيق شامل، وقالت إن السلطات أصدرت إشعارًا دوليًا بالقبض عليه.

وأعلنت "لقد أصدرت تعليمات إلى وكالة خدمات الهجرة بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة لزيادة تشديد إجراءات المغادرة"، مضيفة أن غصن تخطى الكفالة، والمحكمة ألغت كفالته.

بشكل منفصل، أصدر المدعون بيانًا يدافع عن النظام القضائي الياباني، قائلين إن رحيله تجاهل النظام القانوني، ويعد بمثابة جريمة.

وعلى هذا النحو، يبقى من غير الواضح ما قد تفعله اليابان لإعادته. لديها معاهدات لتسليم المجرمين فقط مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مما يعني أنه قد يكون من الصعب إعادة غصن من لبنان.

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وأعلنت لبنان هذا الأسبوع أنها تلقى مذكرة توقيف من الإنتربول بخصوص غصن. وأوضحت أيضًا أنه دخل البلاد بشكل قانوني.

وقال مسؤول أمني لبناني كبير إنه لم يتضح بعد ما إذا كان غصن سيتم استدعاؤه للاستجواب بشأن المذكرة، لكنه أضاف أن لبنان لا تسلم مواطنيها.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن غصن خرج من اليابان على متن طائرة خاصة مخبأة في علبة سوداء كبيرة تستخدم عادة لحمل معدات الصوت. وقالت الصحيفة نقلًا عن أشخاص مطلعين على التحقيق في عملية الفرار إنه كان يرافقه زوج من الرجال تحمل أسماء مطابقة لأسماء المقاولين الأمنيين الأمريكيين.

وقال مشغل طائرة خاصة تركية إن اثنتين من طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل غصن، حيث قام موظف بتزوير سجلات التأجير لاستبعاد اسم المسؤول التنفيذي.

وقالت تركيا إنها احتجزت سبعة أشخاص، من بينهم أربعة طيارين، كجزء من تحقيق في مروره عبر إسطنبول.

وقال مدعون يابانيون إن النظام القانوني يضمن لجميع المتهمين محاكمة سريعة ومفتوحة وعادلة.

وأضافوا أن احتجاز غصن لأكثر من 100 يوم تم تبريره على أساس أنه "كان لديه شبكة محلية وخارجية واسعة النطاق وأنه يمكن أن ينشر نفوذه الكبير لإخفاء الأدلة".