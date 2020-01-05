كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: طائرة اغتيال قاسم سليماني انطلقت من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صحيفة ديلي ميل البريطانية، على مقتل القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الطائرة الـ“درون“ التي استهدفت سليماني، في بغداد، انطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، أن الصاروخين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وانطلق الصاروخان من طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، خرجت من القاعدة الأمريكية في قطر، وهي طائرة تمتاز بقدراتها العالية بفضل معدات الرصد، التي تساعدها على دقة التصويب ضد الأهداف بالذخائر الموجهة بالليزر.. وفق “إرم نيوز“.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المسيرة تنطلق من قطر رغم أن قيادتها من بعد مئات الكيلوميترات.

ويذكر ان الدرون المستخدمة، ترسل قذائف موجهة بالليزر ”شبه صامتة“، لا تكاد تحدث أصواتا قبل انفجارها في الهدف المحدد.

وقد وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في وقت سابق إلى العاصمة طهران، حيث التقى مسؤولين إيرانيين، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، وقال: ”إنني جئت اليوم لأوضح أننا نقف معكم في أي ظرف تمرون به“.