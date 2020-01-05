كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في الهند يطلق حملة ضخمة لحشد الدعم لقانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حزب بهاراتيا جاناتا - الحزب الحاكم في الهند -، اليوم الأحد، حملة ضخمة من جميع أنحاء البلاد لحشد الدعم لقانون الجنسية المثير للجدل؛ ,التزم قادة الحزب البارزون أنفسهم بهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 30 مليون أسرة.

بدأ حملة حزب بهاراتيا جاناتا لجمع الدعم لقانون الجنسية المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الفيدرالية مؤخرًا، رئيس ولاية أوتار براديش في الهند، والذي وصفته أحزاب المعارضة في أحيان كثيرة بأنه متشدد هندوسي، حملته من الباب إلى الباب في الولاية الشمالية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

بدأ زعيم حزب بهاراتيا جاناتا حملته من مقاطعة جوراخبور في الولاية الهندية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي كان منها يوغي أديتياناث عضوًا في البرلمان. وقد أخل يوغي أديتياناث المقعد بعد أن أصبح رئيس وزراء الولاية.

وقال حزب بهاراتيا جاناتا، إن الحملة هي محاولة لتطهير "المفاهيم الخاطئة" حول قانون تعديل الجنسية المثير للجدل الذي أدى إلى عنف في الولاية.

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كما زعمت الحكومة أن "المفاهيم الخاطئة" كانت تنتشر من قبل أحزاب المعارضة، التي تسعى للحصول على ميزة سياسية وسط الاضطرابات.

غالبًا ما يُنظر إلى ولاية أوتار براديش على أنها ولاية متنوعة حساسة. أبلغت عن أكبر عدد من الضحايا خلال أعمال العنف الأخيرة، حيث توفي 19 واعتقل ما يقرب من 1100 بتهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي الوقت نفسه، سيقود قادة آخرون من حزب بهاراتيا جاناتا مثل وزير الداخلية أميت شاه ورئيس حزب العمل جي بي ندا، الحملة في أجزاء أخرى من البلاد في وقت لاحق من اليوم.

شهدت الهند احتجاجات واسعة النطاق ضد قانون الجنسية الجديد، الذي يسمح بمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الذين واجهوا الاضطهاد في الداخل ودخلوا الهند في ديسمبر 2014 أو قبله.

بينما وصفت المعارضة مشروع القانون بأنه تمييز ضد المسلمين، نفى "أميت شاه" هذه المزاعم في البرلمان، قائلًا، إنه لا يوجد مسلم هندي لديه ما يخشاه من إقرار التشريع.