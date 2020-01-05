كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عُمان والكويت تتوسطان بين الولايات المتحدة وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مذكرة، قال معهد دول الخليج العربية بواشنطن إن بإمكان البلدين المساعدة في تمرير الرسائل بين القادة الأمريكيين والإيرانيين لمنع المزيد من التصعيد.

وكانت هذه الدول مثل عمان، والكويت في وضع جيد للعمل كوسطاء، ومنع التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران من أن تؤدي إلى مواجهة أوسع، وفقا لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن.

وفي أحد التدوينات، قال المساهم والمؤلف حسين إيبش إن الكويت وعمان "في وضع جيد لتمرير الرسائل بين واشنطن وطهران وحتى، على الأرجح، كوسطاء".

وبالإضافة إلى ذلك، أشار المنشور إلى أن الحلفاء الأمريكيين في المنطقة يمكنهم المساعدة بتشجيع واشنطن على أن توضح لطهران أن عرض وقف التصعيد أمر جاد وذات مغزى".

وأضاف: "على الرغم من الخطابة الغاضبة والعواطف الساخنة، فإن التهدئة القائمة على التفاهم المتبادل بأن تكثيف المواجهة في مصلحة أحد لا ينبغي أن يكون مرغوبًا فيه ولكنه ممكن التحقيق".

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وفي المنشور، جادل "ابيش" أن الهجوم الأمريكي على اللواء قاسم سليماني يتبع "حملة من جانب واحد" من الإجراءات الإيرانية - بما في ذلك الهجمات على الشحن، وأرامكو السعودية وطائرة أمريكية بدون طيار - التي سعت البلاد "لاستفزاز الولايات المتحدة في رد غير متناسب من شأنه أن يدفع التدخل الدبلوماسي الدولي".

وأضاف إيبيش أن الهجوم الأمريكي على أبو سليم مهدي المهندس، زعيم ميليشيا كتائب حزب الله، جاء فقط بعد عبور "الخط الأحمر" في هجوم صاروخي في 27 ديسمبر أسفر عن مقتل مقاول أمريكي في منشأة قرب كركوك.

وخلص إيبيش إلى أن أي رد إيراني من المرجح أن يؤدي إلى رد فعل قاسي من الولايات المتحدة.

وأوضح أيضًا "يجب على النظام الإيراني أيضًا أن يدرس بعناية احتمال أن يؤدي التصعيد الإضافي إلى دفع طهران إلى صراع مدمر مع عدو أكثر قوة".

تم إطلاق معهد دول الخليج العربي في واشنطن في عام 2015، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى توفير البحوث حول دول الخليج العربي. شغل دوجلاس سيليمان، رئيس المنظمة، منصب سفير الولايات المتحدة في العراق بين عامي 2016، و2019، وسفيرًا للولايات المتحدة في الكويت من عام 2014، إلى عام 2016.