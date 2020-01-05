كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تطالب بإجراء محادثات مباشرة مع إيران بعد مقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن أمله في إجراء محادثات مباشرة مع إيران كوسيلة لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للقائد الإيراني الكبير قاسم سليماني.

ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية عن هايكو ماس قوله: "في الأيام المقبلة، سنفعل كل ما في وسعنا للتصدي لمزيد من تصعيد الوضع - في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي حوار مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك في المحادثات مع إيران".

على الرغم من التوترات المتصاعدة في المنطقة، رفض "ماس" أي خطط لزيادة انتشار ألمانيا الحالي لنحو 120 جنديًا في العراق.

وأكد "ماس"، أنه مع ذلك، يجب على ألمانيا مواصلة مهمتها التدريبية في العراق كجزء من الجهود الجماعية لهزيمة جماعة داعش الإرهابية.

وقال "ماس": "تظل المعركة ضد داعش في مصلحة ألمانيا؛ القوات المسلحة الألمانية يوفر تدريبات مهمة للقوات العراقية على الأرض. طالما كان ذلك ممكنًا، يجب ألا نشكك في هذه العملية الناجحة".

وأقر أيضًا أن سلامة القوات الألمانية كانت الأولوية الرئيسية ولهذا السبب تم إيقاف التدريب يوم الجمعة، مضيفًا، أنه لا يوجد خطر إضافي على السياح في الخليج العربي.

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وأوضح المسؤول الأماني: "حتى الآن، لم تكن هناك تهديدات محددة ضد الألمان في المناطق السياحية الرئيسية، ولكن الوضع في المنطقة أصبح أكثر استقرارًا".

في ضوء التطورات الحالية، أكد هايكو ماس على أنه كان على اتصال وثيق بنظرائه البريطانيين والفرنسيين، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

في وقت سابق من يوم السبت، دعا "بوريل"، أيضًا، إلى ضبط النفس وسط الخطاب المحير الذي دام 24 ساعة، حيث التقى بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل وغرد على "تويتر" قائلًا: "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني ظريف عن التطورات الأخيرة. أكد الحاجة إلى وقف تصاعد التوترات، لممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

بالإشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني، تم إبرام الاتفاق بين إيران والمجلس الدائم للأمم المتحدة، وهي المملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، حث "بوريل"، "ظريف"، على أن يبقى ملتزماً بها.

وقال "بوريل": "ناقشنا أيضًا أهمية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي لا تزال حاسمة بالنسبة للأمن العالمي. أنا ملتزم بدور المنسق".

عرضت صفقة عام 2015، والمعروفة أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لطهران تخفيف العقوبات المشلّة مقابل القيود المفروضة على محاولات إيران امتلاك أسلحة نووية.

انسحبت إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق في مايو 2018، وفرضت طهران بسلسلة من العقوبات المصرفية والطاقة الشديدة.