بعد تداول أخبار، تفيد بأنها تنازلت عن الدعوة المرفوعة ضد حساب “حمزة مون بيبي”؛ نفت الفنانة سعيدة شرف هذه الأخبار، بشدة، عبر حسابها الرسمي، على تطبيق “انستغرام”، من خلال خاصية “ستوري”.
وقالت المغنية سعيدة شرف إن “كل الأخبار، التي تروج حول تنازلها عن القضية، كاذبة، مبرزة أن “القضية لم تعد بيدها بل بيد القانون والمغاربة”.
يذكر أن التحقيقات الأولية حول حساب “حمزة مون بيبي”، المختص في التشهير بالنجوم، أطاحت بمجموعة من الأسماء المعروفة، أبرزها المغنية دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام باطمة، اللتان تتابعان في حالة سراح بتهمة المشاركة في “الولوج الى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، إضافة إلى تهم أخرى؛ القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة، التي التمست بعدم مغادرة دنيا، وابتسام المغرب، وهو الملتمس، الذي ستبت فيه غرفة المشورة، يوم الاثنين المقبل.
إضافة إلى ذلك، تم تحديد، الخميس المقبل، أولى جلسات محاكمة المدونة سكينة كلامور، وعدد من المعتقلين على خلفية هذا الحساب.
وأكدت سكينة كلامور أن دنيا باطمة لها دخل في الحساب المذكور.
وكانت سعيدة شرف قد قدمت شكوى لمصالح الأمن، ضد حساب “حمزة مون بيبي”، بعدما قالت إنه “أهانها ومسها في وطنيتها”.
إضافة إلى ذلك، قدم المركز الوطني لحقوق الإنسان، شكاية ضد الحساب المذكور، وشكاية ثانية ضد المغنية دنيا باطمة، مطالبا بتعميق البحث في شأن تكوين عصابة إجرامية تنشط في الابتزاز، والتشهير، والسب، والقذف، والمس بالحياة الخاصة لأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر “حمزة مون بيبي”.. سعيدة شرف تنفي تنازلها وباطمة ترتقب الاثنين المقبل بفارغ الصبر – التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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